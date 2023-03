Radni z Piotrkowa sprzeciwili się dyskredytowaniu papieża Jana Pawła II, choć nie wszyscy wzięli udział w głosowaniu - ZDJĘCIA

Radni z Piotrkowa sprzeciwiają się dyskredytowaniu papieża Jana Pawła II

Przypomnijmy, że do przewodniczącego Rady Miasta w Piotrkowie wpłynął formalny wniosek klubu radnych PiS. Radni wnioskowali, by na najbliższej sesji wprowadzono do porządku obrad punkt tej treści: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjmuje stanowisko sprzeciwiające się dyskredytowaniu papieża św. Jana Pawła II.

Podczas sesji, która odbyła się w środę (29 marca) Rada Miasta pochyliła się nad wnioskiem radnych PiS, który złożyli przewodniczący klubu Łukasz Janik, Sergiusz Stachaczyk, Andrzej Piekarski i Piotr Gajda.