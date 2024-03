Kto startuje do Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim? Kandydaci na radnych - listy PKW w wyborach samorządowych 2024

Kandydatów do Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim wystawiło pięć komitetów wyborczych: KKW Koalicja Obywatelska KWW Krzysztofa Chojniaka Razem dla Piotrkowa KWW Łukasza Janika Bo liczy się człowiek KWW Z sercem dla Piotrkowa KWW Agnieszki Chojnackiej Łączy nas Piotrków

Kandydatów do Rady Miejskiej w Piotrkowie wystawiło w sumie pięć komitetów wyborczych, a do wzięcia są 23 mandaty - po pięć mandatów w okręgach wyborczych nr 1 i 2, siedem mandatów w okręgu wyborczym nr 3 oraz sześć mandatów w okręgu nr 4. Na listach zarejestrowano w sumie 155 osób. Wśród nich są osoby od lat związane z polityką, w tym zasiadające obecnie w ławach piotrkowskich radnych, ale też osoby ubiegające się o mandat radnego po raz pierwszy.

Biuro wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie opublikowało listy wszystkich osób, które w wyborach samorządowych 2024 ubiegają się o mandat w Radzie Miejskiej (listę startujących do Rady Powiatu Piotrkowskiego opublikujemy osobno).

Najstarsza z osób kandydujących do Rady Miasta ma 79 lat i ma już za sobą udział w wyborach, które odbyły się pięć lat temu. Najmłodsza z osób ma 18 lat. Wśród kandydatów na radnych są znane osoby - od lat zasiadające w radzie miejskiej, a także byli radni i całkiem nowe osoby, dotychczas niezwiązane z polityką.

Na listach jest także wiele znanych w mieście nazwisk i przedstawicieli różnych środowisk - to m.in. przedsiębiorcy, lekarze rodzinni i specjaliści, społecznicy, nauczyciele czy dyrektorzy piotrkowskich szkół, a nawet prezenter muzyczny, dziennikarz czy leśnik.

Niespodzianką w tegorocznych wyborach w Piotrkowie, o której pisaliśmy niedawno, jest brak list kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, a co za tym idzie - brak kandydatów do Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość we wszystkich czterech okręgach. Ostatecznie, Łukasz Janik, zasiadający obecnie w radzie z ramienia PiS, ale startujący z własnym komitetem, uzyskał poparcie zarządu PiS w wyborach na prezydenta miasta.