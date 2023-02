Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Piotrkowie 2023/2024, kiedy będą dni otwarte? ZDJĘCIA

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Piotrkowie w 2023/2024, kiedy będą dni otwarte?

Szkoły ponadpodstawowe w Piotrkowie i powiecie zaplanowały już terminy dni otwartych, podczas których będzie można dowiedzieć się wszystkiego o tegorocznej rekrutacji i poznać ofertę edukacyjną. Dni otwarte zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem ósmoklasistów, którzy dokładnie mogą zapoznać się z warunkami jakie oferują szkoły oraz poznać szczegółowo zasady rekrutacji rozmawiając z uczniami i nauczycielami.

Tegoroczna rekrutacja do szkół w Łódzkiem rusza 24 kwietnia, od tego dnia do 23 maja do godz. 12 można składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół średnich będą znane 14 lipca 2023.