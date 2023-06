Stanisław Fussy z AKS Piotrków Trybunalski mistrzem Europy w zapasach!

Podczas turnieju rozgrywanego w Tiranie, stolicy Albanii, pokonał w finale kategorii wagowej do 80 kg Węgra Istvana Szinayego 11:3. W drodze do złotego medalu wygrał kolejno z Chorwatem Marinem Zovko, występującym pod neutralną flagą Ramazanem Nekhai oraz Ormianinem Erikiem Ter Matewosjanem. Warto dodać, że to jedno z największych osiągnięć młodych zapaśników AKS w historii klubu