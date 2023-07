Święto powiatu piotrkowskiego: koncerty, konkursy KGW i świetna zabawa ZDJĘCIA, FILM

Jubileusz powiatu piotrkowskiego i letni koncert w zespole parkowo-pałacowym w Wolborzu

Powiat piotrkowski świętuje 25-lecie istnienia, co jest okazją do wspólnej zabawy mieszkańców piotrkowskich gmin, nagrodzenia osób zasłużonych dla powiatu, a także śpiewu i tańców, nie tylko przy rodzimej muzyce ludowej. Gospodarzami imprezy są powiat piotrkowski i gmina Wolbórz. Impreza odbywa się w parku przy Pałacu Biskupów Kujawskich, gdzie mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego. To właśnie tutaj Koła Gospodyń Wiejskich z całego powiatu kuszą smakowitymi potrawami i regionalnymi smakołykami, mierzą się siły w konkursach kulinarnych. Na stosikach można kupić regionalne wyroby i produkty.

Występują zespoły lokalne oraz międzynarodowe, m.in. z Armenii, Serbii czy Mołdawii. Starosta Piotr Wojtysiak wręczył statuetki i certyfikaty Znaku Marki Lokalnej „Prosto z Serca - Produkt Ziemi Piotrkowskiej” za jedyne w swoim rodzaju produkty regionalne. Nagrody odebrali także przyjaciele i zasłużeni mieszkańcy dla powiatu piotrkowskiego. Na finał zaplanowano wspólną potańcówkę. Zobaczcie zdjęcia z jubileuszu powiatu w Wolborzu! Wkróce video i więcej zdjęć!