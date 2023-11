Za nami festiwal pamięci Waldemara Goszcza. Na finał koncert Tatiany Okupnik ZDJĘCIA, VIDEO

Za nami festiwal pamięci Waldemara Goszcza. Na finał koncert Tatiany Okupnik

12 uczestników z naszego regionu, a także Koszęcina i Nowego Sącza, wzięło udział w I Festiwalu im. Waldemara Goszcza, który odbył się w miniony weekend (25-26 listopada) w Wolborzu. Młodych artystów oceniało jury z udziałem m.in. Tatiany Okupnik.

Festiwal pamięci Waldka Goszcza, utalentowanego wolborzanina, który zmarł 20 lata temu, był okazją do wspomnień i przypomnienia jego sylwetki, jako aktora, modela i wokalisty.

- Mieszkańcy Wolborza, działacze różnych stowarzyszeń przychodzili do mnie z prośbą upamiętniającego Waldka Goszcza - mówi Kamila Dubilas, dyrektorka Wolborskiego Centrum Kultury, gdzie odbył się koncert finałowy. - To przez kilka lat dojrzewało - co zrobić i jak zrobić, żeby upamiętnić tego mężczyznę, a jednocześnie zrobić wydarzenie, które nie jest powielane na skalę powiatową i ogólnopolską. Zależało nam, by zrobić wydarzenie, które będzie realizowało cele integracji i wymiany doświadczeń artystycznych - dodaje.