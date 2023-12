Sylwestrowe morsowanie na Słoneczku. Piotrkowskie i Wierzejskie Morsy żegnały 2023 rok ZDJĘCIA

Sylwestrowe morsowanie na Słoneczku w Piotrkowie

W niedzielę, 31 grudnia, Piotrkowskie i Wierzejskie Morsy spotkały się na Słoneczku w Piotrkowie, by nie tylko wspólnie morsować. Kończący się 2023 rok był okazją do wspólnego świętowania. Kąpielą rozpoczęli sylwestrową zabawę i podsumowali mijający rok. A ostatnie sezony należały do udanych - kontynuują tradycję morsowania, a miłością do zimowych kąpieli zarażają coraz więcej nowych ochotników. Liczą tylko na więcej minusowych temperatur i mrożącą krew w żyłach wodę.

W niedzielę dołączyli do wspólnej kąpieli Morsy spod Dębu. Wielu uczestników morsowania pamiętało też o okolicznościowych elementach sylwestrowego stroju i makijażu. Nie zabrakło także napitków a'la szampan i szampańskich humorów. Zobaczcie zdjęcia!