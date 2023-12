Sylwester w Piotrkowie. Będzie sylwestrowa zabawa i potańcówka w centrum miasta

Sylwestrowa Potańcówkę "pod chmurką" w Piotrkowie

Piotrkowianie będą mieli okazję pożegnać stary rok i powitać nowy podczas sylwestrowej potańcówki, która odbędzie się w niedzielę, 31 grudnia w centrum miasta. Sylwestrowa zabawa odbędzie się w Piotrkowie po kilku latach przerwy.

- Zapraszamy piotrkowian oraz gości spędzających ostatnie dni 2023 roku na niezapomnianą sylwestrową potańcówkę na świeżym powietrzu. Razem powitajmy Nowy Rok w otoczeniu pięknej scenerii naszego miasta przy radosnych dźwiękach muzyki serwowanej przez DJ-a. To doskonała okazja, by wspólnie świętować i stworzyć niepowtarzalne wspomnienia podczas tego wyjątkowego wieczoru - zaprasza do wspólnej zabawy piotrkowski magistrat.