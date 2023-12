Pamiętaj o bezpieczeństwie nie tylko swoim i zwierzaków w sylwestra. Oto kilka porad

Bezpieczny sylwester. Pamiętaj o bezpieczeństwie nie tylko swoim i zwierzaków, ale także innych uczestników zabawy

Piotrkowscy policjanci przypominają, by zachować szczególną ostrożność podczas witania Nowego Roku, a co się z tym wiąże odpalaniem fajerwerków.

- Pamiętajmy, że są to środki pirotechniczne, a nieprawidłowe korzystanie z nich może doprowadzić do obrażeń ciała. Dodatkowo zwiększone jest niebezpieczeństwo pożaru, zwłaszcza w przypadku używania fajerwerków w pobliżu łatwopalnych materiałów - podkreśla asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Dlatego zawsze warto przestrzegać instrukcji producenta, korzystać z certyfikowanych wyrobów pirotechnicznych i zachować ostrożność podczas ich używania. Pamiętajmy, że odpalanie fajerwerków to zadanie wymagające dużej ostrożności i odpowiedzialności. Ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa należy pamiętać, by dzieci nie odpalały fajerwerków samodzielnie. Zadbajmy, aby podczas odpalania fajerwerków nasze pociechy były pod opieką dorosłych i nie podchodziły za blisko do materiałów pirotechnicznych.