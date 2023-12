Sylwester w Piotrkowie. W noc sylwestrową zamknięta ulica Słowackiego

Sylwestrowa potańcówka w centrum Piotrkowa - zamknięta ulica Słowackiego

W niedzielę, 31 grudnia, od godziny 17 zamknięta będzie ulica Słowackiego na odcinku od placu Kościuszki do ul. Sienkiewicza. Ma to związek z organizowaną w pobliżu parku św. Jana Pawła II sylwestrową potańcówką. Ulica będzie zamknięta do 1 stycznia do godz. 5.