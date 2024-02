Tłusty czwartek w piotrkowskim Społem. Słodkie pączki dla piotrkowian od prezydenta ZDJĘCIA

Tłusty czwartek w Piotrkowie. Wielkie pieczenie pączków w Społem

W przeddzień słodkiego święta prezydent Krzysztof Chojniak odwiedził działającą na terenie Piotrkowa firmę "Społem" PSS specjalizującą się w wypiekach. To firma posiadająca 13 nowoczesnych sklepów o łącznej powierzchni 1803 mkw. oraz 2 zakłady produkcyjne, specjalizujące się w wypiekach piekarskich, ciastkarskich i garmażeryjnych. Zatrudnia 120 osób, a w tym roku świętuje 105-lecie działalności.

- Intensywne wypiekanie pączków w piotrkowskiej piekarni Społem na jutrzejszy dzień to już tradycja. Zachęcam do jej kultywowania nawet tych, którzy na co dzień słodyczy nie spożywają – napisał na swoim oficjalnym Facebook'u prezydent Krzysztof Chojniak.