Dzieje się w weekend 16-18 czerwca w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim. Kalendarz imprez, programy wydarzeń

W Sulejowie odbędzie się pierwszy festiwal ludzi dobrych serc pełen atrakcji, a to wszystko z myślą o pomocy dla 16-letniego Patryka Wysmyka, który obecnie przebywa w Barcelonie i wciąż walczy z…

Już w najbliższą niedzielę, 18 czerwca, Klub Sportowy Polanik wraz z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają do Piotrkowa Trybunalskiego na VI Polanik Cup Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego na stadionie miejskim Concordia, a gościem specjalnym będzie halowy mistrz Europy w pchnięciu kulą - Konrad Bukowiecki.

W programie: m.in.: biegi na różnych dystansach, pchnięcie kulą, skok o tyczce i wiele innych…

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i medale. Dla najmłodszych kącik sportowej rywalizacji z nagrodami oraz strefa gastronomiczna Dziki Food Truck. Mityng ma charakter otwarty.

Premiera spektaklu w piotrkowskim MOK

Już w najbliższy czwartek, 15 czerwca, premiera spektaklu zespołu FORMA, który na co dzień pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury. "Nie będziemy gadać niepotrzebnych rzeczy" to drugi spektakl grupy teatralnej. Tym razem zespół zajął się zagadnieniem pracoholizmu i przemocy ekonomicznej. Wykorzystując fragmenty tekstów zarówno dawnych, jak i współczesnych, aktorzy opowiadają do czego może doprowadzić poświęcanie się wyłącznie pracy. Przedstawienie byłoby ciężkie i przygnębiające, gdyby nie ogromna dawka poczucia humoru, towarzyszącego zarówno tekstom padającym w spektaklu, jak i grze aktorskiej. Czwartek, godz. 18. Bilety w cenie 15 zł dostępne w kasie MOK oraz na stronie internetowej www.kupbilecik.pl.

