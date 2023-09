Dzieje się w weekend 22-24 września w Piotrkowie i regionie. Oto przegląd imprez! dag

Gra miejska, pikniki, nowe wystawy, Puchar Polski w kickboxingu, koncert Smokie - The spirit of tour..... ale to nie koniec! Oto, co będzie się działo w najbliższy weekend 22-24 września nie tylko w Piotrkowie. W tym tygodniu zapowiadamy także imprezy, które odbędą się za tydzień 30 września - 1 października. Sprawdź, by niczego nie przegapić!