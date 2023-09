Gra miejska HARC w Piotrkowie. Zapisy na najnowszą edycję popularnego wydarzenia przyjmowane są do środy 20 września 2023. Co zaplanowano?

Gra Miejska HARC w Piotrkowie - jak wziąć udział?

Warunkiem udziału w grze jest rejestracja patrolu liczącego od 4 do 8 osób + pełnoletni opiekun w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2023 r. do godziny 23.59 za pomocą karty zgłoszenia patrolu, dosłanej w formie elektronicznej na adres: [email protected] . Oryginalnie podpisana karta zgłoszenia musi zostać dostarczona Organizatorowi na starcie gry miejskiej w dniu 23.09.2023r. Z uwagi na dofinansowanie gry ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” uczestnictwo w grze zwolnione jest z jakichkolwiek opłat. Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych patroli, wstęp do niecodziennych miejsc i zakamarków miasta, integrację i ciekawy scenariusz gry.