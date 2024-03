Kandydaci PiS do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Kto powalczy o mandaty do Rady Powiatu? ZDJĘCIA

Kandydaci PiS do Sejmiku Województwa Łódzkiego i Rady Powiatu Piotrkowskiego

Podczas poniedziałkowej konferencji PiS przedstawiło kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego w okręgu 4 i 5 oraz kandydatów do Rady Powiatu Piotrkowskiego. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie będzie kandydatów do Rady Miasta z list PiS - a przynajmniej tak wynika z ostatniego uzasadnienia komisarza wyborczego w Piotrkowie, który zdecydował utrzymać uchwały w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: