Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Kto powalczy o mandaty? ZDJĘCIA

Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmiku Województwa Łódzkiego w okręgu nr 4

Komitet koalicyjny Trzeciej Drogi w okręgu nr 4 oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą. Podczas konferencji, która w piątek (1 marca) odbyła się w Parku Śródmiejskim Jana Pawła II w Piotrkowie, zaprezentował kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Liderem listy jest urzędujący starosta powiatu piotrkowskiego, Piotr Wojtysiak i tym samym otwiera listę Trzeciej Drogi do sejmiku.

- Stoimy przed wielkimi wyzwaniami w regionie łódzkim - to kwestia transformacji energetycznej Bełchatowa, gdzie obecny zarząd województwa zatwierdził Plan Sprawiedliwej Transformacji obejmujący kalendarz, w którym za dwa lata ma być ograniczone wydobycie węgla w Bełchatowie o 50 procent. To są wielkie wyzwania dla całego naszego podregionu - mówił podczas konferencji starosta Piotr Wojtysiak. - Dotychczas wykorzystano tylko ok. 10 proc. z ponad 12 mld zł na rozwój w naszym regionie. Potrzebne jest stworzenie nowej branży przemysłu w regionie piotrkowskim, bełchatowskim, radomszczańskim i łódzkim wschodnim, tak aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i sprawić, aby łódzkie było przyjazne mieszkańcom - dodał.