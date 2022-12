Trudne warunki do jazdy na drogach w Piotrkowie i powiecie, zima wróciła ZDJĘCIA

Trudne warunki do jazdy na drogach w Piotrkowie i powiecie, zima wróciła

W niedzielę 11.12.2022 od wczesnych godzin porannych pada drobny śnieg i jest ujemna temperatura. Nawet główne drogi nie są czarne, w najlepszym wypadku na niektórych leży błoto pośniegowe, a pod nim warstwa lodu. Drogi niższych standardów zimowego odśnieżania oraz osiedlowe są białe i bardzo śliskie.

Według prognoz IMGW w Piotrkowie 11.12.2022 drobny śnieg ma padać od godz. 17 w niedzielę do godz. 1 w nocy w poniedziałek i po kilku godzinach przerwy od godz. 5 znów drobne opady śniegu do końca dnia. Temperatura ciągle będzie ujemna, w dzień -3°C, w nocy -4°C. Przy takich prognozach, trudno spodziewać się wielkiej poprawy warunków do jazdy.