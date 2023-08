Trwa święto kultury ludowej. Za nami Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych w Lubochni ZDJĘCIA

- Są różne wzory, które można wypełniać nitka. To pracochłonne zajęcie, ale efekt jest bardzo ładny - mówiła twórczyni. - To jest najstarsza koronka dostępna w Polsce. Przywiozła ją do nas królowa Bona. Dawniej dwórki robiły sobie czepce, fartuszki czy pościel. Kiedyś nie było automatycznych warsztatów tkackich jak dziś, więc trzeba było to wszystko sobie ręcznie wyrobić. To również bardzo wyciszające zajęcie - dodaje.