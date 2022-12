Uczniowie ZSP nr 6 w Piotrkowie (Krakówka) na Euroweek 2022 - ZDJĘCIA

Uczniowie ZSP nr 6 w Piotrkowie (Krakówka) na Euroweek 2022

Wyjazd w ramach Euroweek odbył się do Kotliny Kłodzkiej, gdzie uczniowie ZSP nr 6 w towarzystwie zimowej aury za oknem, w świetlicy ośrodka wypoczynkowego, przez trzy dni uczestniczyli w zajęciach po angielsku z wolontariuszami z różnych stron świata. Wzbogacając swoje umiejętności językowe, uczyli się m. in. pracy zespołowej i przemawiania do publiczności. Poszerzali wiedzę o kulturze zagranicznej oraz rozwijali talenty rysunkowe i aktorskie. Korzystając ze świątecznego nastroju, podczas drogi powrotnej zahaczyli też o jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu.