Wycie syren w Piotrkowie zaniepokoiło mieszkańców w środę wieczorem, 14.12.2022. Miasto wydało komunikat

W środę (14.12.2022) w godzinach wieczornych doszło do samoczynnego załączenia się syren alarmowych systemu ostrzegania. Nie był to efekt potencjalnego zagrożenia ani też żadnych ćwiczeń systemu - informują służby prasowe piotrkowskiego magistratu.

- Na tym etapie można jedynie stwierdzić, że doszło do awarii. Przyczyny nie są jeszcze znane. Przewidujemy, że awaria jest prawdopodobnie wynikiem wyłączeń prądu w różnych częściach miasta bądź też uszkodzenia syren przez działanie osób trzecich. Do czasu usunięcia awarii może dochodzić do ponownego załączania się syren alarmowych. Prosimy o zachowanie spokoju i pozostanie w domach - informuje Sławomir Sitarz, kierownik referatu zarządzania kryzysowego i obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.