Znana restauracja znika z Piotrkowa, To&Owo Bezglutenowo działa tylko do końca maja. Dlaczego lokal przestaje istnieć? ZDJĘCIA

Znana restauracja znika z Piotrkowa, To&Owo Bezglutenowo działa tylko do końca maja

Restauracja działała w Piotrkowie od 5 lat.

Informacja tym, że To&Owo Bezglutenowo działa tylko do końca maja pojawiła się w mediach społecznościowych kilka dni temu.

- Splot różnych okoliczności spowodował, że podjęliśmy najtrudniejszą z decyzji. Nasz lokal będzie czynny do 31 maja. Od 1 czerwca 2022 To&Owo zawiesza swoją działalność do odwołania. Nie wiemy co przyniesie los. Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim stałym klientom, którzy przez 5 lat naszej działalności przychodzili do nas niemal codziennie, wspierali w trudnych chwilach. Ponadto dziękujemy za każde dobre słowo, pozytywny wpis, każde udostępnienie postów, tylko to chcemy pamiętać. Działamy jeszcze do końca maja, także jeśli chcecie jeszcze trochę nacieszyć się naszym jedzeniem, to czekamy na Was!