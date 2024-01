Piotrkowianka walczy o Maturalnego Nobla w stypendialnym konkursie FILMY, ZDJĘCIA

- Znalazłam swoją pasję - kiedy spróbowałam działalności społecznej, pomyślałam, że jest to coś naprawdę fajnego, czym można się zajmować i przede wszystkim zmieniać rzeczywistość, angażować innych młodych ludzi oraz inspirować ich do działania - mówi Kinga Marosek . - Wolontariat spodobał mi się tak bardzo, że postanowiłam założyć własną organizację, dzięki której będę uświadamiać młodych ludziom ich mocne strony. Ta nagroda jest dlatego dla mnie ważna, bo dzięki niej będę mogła rozwijać swoje pasje - dodaje.

Wśród bardzo wielu osiągnięć Kingi Marosek są m.in.:

• certyfikat - „EKSplozja Pomysłów” – szkolenie wprowadzające do realizacji Projektów Solidarności dla młodzieży - wydany przez Europejski Korpus Solidarności i Narodową Agencję Programu Erasmus+.

• praktyki w Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim.

• jest moderatorem i członkiem Dyskusyjnego Klubu Książki.

• wolontariuszka: profrekwencyjnej kampanii społecznej "Odważysz Się?"; kampanii wyborczej Aleksandry Karoliny Wiśniewskiej – posłanki na Sejm RP X kadencji; fundacji Our Future Foundation, ogólnopolskiego projektu społecznego Szlachetna Paczka; organizacji LEVEL UP; organizacji Dom Spokojnej Młodości; Fundacji Odkryć Siebie (na stanowisku copywriter).

• ambasadorka: Fundacji Odkryć Siebie, organizacji Education First, projektu News Up zrealizowanego dzięki Fundacji Zwolnieni z Teorii.

• członkini organizacji ASPOL – Association des Étudiants Polonais en France.