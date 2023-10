69-latka straciła oszczędności życia. Policja ostrzega przed trefnymi inwestycjami

Następnie z kobietą skontaktował się mężczyzna, który oświadczył, że jest jej osobistym doradcą i będzie ją instruował jakie kroki następnie trzeba wykonać.

- Mężczyzna pomógł seniorce założyć konto na jednej z platform bankowych. Nakłonił inwestorkę do założenia aplikacji na telefon, tak aby on miał podgląd, co kobieta robi na swoim telefonie. Kobieta działając zgodnie z instrukcjami wykonywała każde polecenie, nieświadoma, że rozmawia z oszustami. W ten sposób utraciła ponad 50 000 złotych - dodaje rzeczniczka policji.