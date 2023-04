"Ale dziura" w Piotrkowie. Konkurs na największą dziurę rozstrzygnięty - ZDJĘCIA

To już trzecia edycja konkursu. Tym razem wpłynęło ok. 60 zgłoszeń od mieszkańców. Jak mówi radny Janik, konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, a ogłosił go w trosce o bezpieczne drogi w naszym mieście. - Dopilnuję, żeby wszystkie zgłoszone do konkursu dziury zastały załatane. Jeśli nie zrobi tego Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, osobiście załatam zgłoszone dziury - zapowiadał.