Bal Andrzejkowy Elity PRL 2023. Świetna zabawa i wyjątkowe kreacje w stylu PRL w Sali Pod Sosnami w Ręcznie. ZDJĘCIA, VIDEO

Bal Andrzejkowy Elity PRL przeniósł uczestników imprezy do czasów minionych. Bal zorganizowano w sobotę 25 października 2023 w Sali Pod Sosnami w Ręcznie. Organizatorzy zadbali o to, żeby lokal miał dekoracje doskonale znane z poprzedniej epoki. Wszystkie plakaty i przedmioty, które stanowiły wyjątkowy klimat znany z czasów PRL zorganizowała Aleksandra Wójcińska ze Spały, która wyreżyserowała imprezę. Były portrety dygnitarzy komunistycznych, kartki na żywność, stare radia, meble, itp. Na imprezie bawili się m.in. goście z Ręczna, Piotrkowa, Częstochowy, Przedborza, Spały i Ujazdu.

- Andrzejki w stylu elity PRL robimy pierwszy raz, mówi Patrycja Danecka , Sala Pod Sosnami Ręczno. Pomysł zrodził się bardzo spontanicznie, ale spotkał się z ogromnym odzewem i błyskawicznie mieliśmy zamkniętą listę gości. Przygotowaliśmy m.in. konkurs znajomości filmów z czasów PRL i stół gastronomiczny z daniami stricte z PRL z jajkami w majonezie, paprykarzem szczecińskim i tatarem. Do tego nasi goście fantastycznie się poprzebierali, zabawa była doskonała.

Uczestnicy imprezy byli wzywani do milicyjnego pokoju przesłuchań. W mundurze zomowca występował m.in. Dawid Sobkiewicz z Ujazdu, który na co dzień jest strażakiem OSP. Bal Andrzejkowy Elity PRL w Sali Pod Sosnami w Ręcznie, to także tematyczny pokój, w którym goście imprezy robili sobie pamiątkowe zdjęcia.