Biuro Rzeczy Znalezionych w Piotrkowie. Znalezione przedmioty trafiają do depozytu przy ul. Szkolnej. Sprawdź jakie przedmioty gubią ludzie

Biuro Rzeczy Znalezionych w Piotrkowie znajduje się w Urzędzie Miasta. Do depozytu trafiają przedmioty znalezione na ulicach miasta. Ostatnio do piotrkowskiego biura dostarczono rower górski z wędkami, rower męski Kross, telefony: samsung, xiaomi, redmi, tablet iPad oraz kluczyki samochodowe z logo seat i volkswagen. Są także kosiarki, wózki inwalidzkie, wędki i wiele innych przedmiotów.

-Do biura przyjmujemy bardzo różne przedmioty znalezione na terenie miasta, mówi Sławomir Sitarz, kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony UM w Piotrkowie. Zazwyczaj ludzie przynoszą telefony, rowery i kluczyki od samochodów. Do naszego biura trafiają także pieniądze w gotówce zarówno w walucie polskiej jak i zagranicznej. W tym roku do Biura Rzeczy Znalezionych w Piotrkowie trafiło ponad 50 przedmiotów, czyli niemal dwa razy więcej niż w rok wcześniej.