Budżet Obywatelski 2023 w Piotrkowie. Ruszyło głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców projekty

Budżet Obywatelski 2023 w Piotrkowie - ruszyło głosowanie

Głosować można na dwa projekty ogólnomiejskie, dwa rejonowe, dwa ROD i dziewięć oświatowych, z czego cztery dotyczące szkół oraz pięć dotyczących przedszkoli. Głos można oddać wyłącznie za pośrednictwem strony piotrkowianiedecyduja.pl - TUTAJNazwiska dwuczłonowe należy wpisać w formie - spacja, myślnik, spacja - aby program poprawnie zapisał głos.

Piotrkowianie swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego 2023 składali wiosną. Łącznie do piotrkowskiego magistratu wpłynęło 18 propozycji. Kolejnym etapem była weryfikacja projektów przez zespół opiniujący i przedstawienie propozycji do ostatecznej akceptacji przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka.