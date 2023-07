Był poszukiwany listem gończym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ukrywał się w skrzyni na pościel

- W związku z tym, że kierowca popełnił wykroczenie od razu dali sygnał do zatrzymania się pojazdu - relacjonuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Widząc to kierowca clio zaczął przyspieszać i nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. W pewnym momencie, kierowca w trakcie jazdy przesiadł się na fotel pasażera, a następnie wybiegł z pojazdu i wbiegł na jedną z posesji. Samochód natomiast stoczył się i uderzył w ogrodzenie.

- W trakcie czynności w pojeździe ujawnił również środki odurzające, które po sprawdzeniu testerem narkotykowym dały wynik pozytywny w kierunku meferdonu - dodaje asp. sztab. Izabela Gajewska. - Piotrkowscy kryminalni również włączyli się do poszukiwań mężczyzny. Szybko ustalili, gdzie może przebywać. Już na drugi dzień zapukali do drzwi mieszkania, gdzie mógł się ukrywać. W mieszkaniu jednak nie było go widać, ale po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że 28-latek przed stróżami prawa ukrył się w skrzyni na pościel.

Cieszynianin od razu został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli, posiadania środków odurzających oraz kierowania pojazdem mechanicznym pomimo zakazu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 7 i pół roku pozbawienia wolności. Zgodnie z realizacją listów gończych 28-latek trafił do aresztu.