Czołowe zderzenie samochodów osobowych we Wronikowie. Nietrzeźwy kierowca w areszcie

W jej przypadku również istniało podejrzenie, że może być nietrzeźwa, dlatego pobrano jej krew do badań na zawartość alkoholu. W związku z tym, że konieczne było udzielenia pomocy medycznej 33-letniej mieszkance powiatu została ona przewieziona do szpitala.

- Policjanci ustalili, że kierowca skody po zdarzeniu nie pozostał na miejscu, tylko chwiejnym krokiem poszedł do swojego miejsca zamieszkania - relacjonuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Policjanci szybko dotarli do 36-latka. Po zbadaniu potwierdziły się przypuszczenia, bo kierujący miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierująca drugim pojazdem posiadała natomiast potrójny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów - dodaje rzeczniczka.

W nocy z 8 na 9 sierpnia tego roku dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Wroników (gmina Rozprza) doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego oraz policjantów z Gorzkowic. Jak się okazało na miejscu doszło do zderzenia czołowego skody oraz seata.

Zderzenie samochodów osobowych we Wronikowie

Natomiast 36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci wyjaśnią również dokładne okoliczności zdarzenia drogowego oraz stan trzeźwości kierującej seatem.