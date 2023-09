Dachowanie w Majkowie Dużym. Kierowca "przeleciał" swoim BMW przez rondo ZDJĘCIA dag

Dużo szczęścia miał 57-letni mieszkaniec Piotrkowa, który przez nadmierną prędkość uderzył w nasyp ronda i wręcz przeleciał nad nim doprowadzając do dachowania. Nie dość, że mężczyzna był nietrzeźwy, to nie miał także uprawnień do jazdy...