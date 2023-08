Dzieje się w weekend 25-27 sierpnia w Piotrkowie i powiecie. Dożynki, targi rolnicze, koncerty, pikniki! dag

To będzie jeden z najgorętszych weekendów tego lata i niestety już ostatni w te wakacje. Sprawdź zatem, co będzie się działo w weekend 25-27 sierpnia, nie tylko w Piotrkowie. Do wyboru są m.in. targi rolnicze, czyli Rol Szansa, koncerty, strażacka loteria fantowa, ekstremalny marsz Human Machine, rodzinna sjesta z MOK, kino na Podklasztorzu i wiele, wiele innych atrakcji. Także w ten weekend świętować będą rolnicy aż w trzech gminach w powiecie piotrkowskim.