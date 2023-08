Human Machine Piotrków 2023, trwają zapisy na ekstremalny marsz na odcinku 100 i 50 km. Trasa prowadzi po pętli w centrum miasta

Human Machine Piotrków 2023

Human Machine 2023, to ekstremalny marsz na odcinku 100 i 50 km. Tegoroczna edycja wprowadza wiele zmian. W ubiegłym roku uczestnicy mieli do pokonania pętlę o długości 25 km przebiegającą drogami i leśnymi duktami powiatu piotrkowskiego. Tegoroczna edycja wprowadza wielkie zmiany. Start i meta Human Machine Piotrków 2023 będzie zlokalizowana przy ul. Słowackiego w Piotrkowie. Zawodnicy będą mieli do pokonania pętlę o długości 1 km, przebiegającą ulicą Słowackiego i Toruńską oraz przez plac Kościuszki. Marsz będzie się odbywał ulicami wyłączonymi z ruchu. Uczestnicy dystansu 50 km, przejdą pętlę w centrum miasta 50 razy.

