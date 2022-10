Dzielnicowi spotkali się z przedszkolakami i uczniami szkół w Srocku i w Wolborzu ZDJĘCIA

Jak podaje Dagmara Mościńska z biura prasowego KMP w Piotrkowie, wolborscy policjanci rozmawiali z przedszkolakami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - dzieci poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po chodniku, ścieżce rowerowej i prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Policjanci ponadto wyjaśnili dzieciom, dlaczego świecące w ciemności odblaski mogą uratować życie i jak zareagować kiedy spotkają na swojej drodze agresywne zwierzę oraz kogo poprosić o pomoc kiedy zagubią się w tłumie.

- Z uczniami klas szkoły podstawowej dzielnicowi poruszali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, koncentrując swoją uwagę na tym gdzie można poruszać się jadąc rowerem, jakie jest prawidłowe oświetlenie roweru, jak bezpiecznie korzystać z jazdy hulajnogą. Część otwartej dyskusji zajął temat bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, internetu, portali społecznościowych. Tematy ceberzagrożeń funkcjonariusze poruszyli także ze starszą młodzieżą. Policjanci powiedzieli także jakie czyny zaliczane są do aktów demoralizacji, jakie do czynów karalnych a jakie do wykroczeń. Wyjaśnili również na czym polega odpowiedzialność karna wśród osób nieletnich oraz z jakimi konsekwencjami mogą się liczyć a także w jaki sposób należy reagować na przejawy demoralizacji i jak postępować, aby nie mieć konfliktu z prawem. Omówilili także zagrożenia jakie niesie ze sobą uzale.żnienie od alkoholu, zażywanie narkotyków, czym są dopalacze , jak działają środki odurzajace - opisuje Dagmara Mościńska.