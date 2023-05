Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie, uczniowie pisali egzamin z języka polskiego ZDJĘCIA

We wtorek 23 maja 2023 rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. W pierwszym dniu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego. Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie piszą 123 osoby. W całym mieście do egzaminu przystąpiło łącznie 828 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych. Pisemny egzamin z języka polskiego trwa 120 minut. W środę ósmoklasiści zdają matematykę, w czwartek język obcy.

- Nasi uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do egzaminu ósmoklasisty, mówi Małgorzata Przybył , wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie. O wyniki egzaminów jesteśmy spokojni. Nasi uczniowie w ostatnich latach uzyskiwali z egzaminu ósmoklasisty wysokie wyniki.

- Egzamin nie był trudny, miałam na niego trzy godziny, napisałam w godzinę i 20 minut, mówi Michalina Wieteska uczennica klasy VIII B Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie. Zaskoczyła mnie "Balladyna", ale byłam zadowolona.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, każdy uczeń musi do niego przystąpić. Nie można go nie zdać, ale wyniki egzaminu są bardzo istotne podczas procesu rekrutacji do szkoły średniej.

Uczniowie poznają swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2023, każdy otrzyma zaświadczenie o szczegółowych procentowych wynikach egzaminu.