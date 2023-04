Giełda płyt winylowych i CD odbyła się w piotrkowskiej galerii handlowej - ZDJĘCIA

Giełda Płyt Winylowych i CD w Focus Mall w Piotrkowie

Wielu kolekcjonerów i pasjonatów czarnych krążków odwiedziło giełdę płyt winylowych i CD, która od piątku do soboty (21-22 kwietnia) odbywała się w Focus Mall w Piotrkowie. Swoje kolekcje płyt przywieźli wystawcy i kolekcjonerzy z całej Polski, m.in. z Katowic.

W ofercie mieli ok. 20 tysięcy płyt winylowych i CD z różnymi gatunkami muzyki, największych polskich i zagranicznych artystów. Była to wyjątkowa okazja przede wszystkim dla melomanów i kolekcjonerów, bo wśród płytowych perełek, były zarówno studyjne nagrania, jak i zapisy koncertów, kompilacje i maxi single. Do wyboru był jazz, soul, funk, punk rock, metal czy rock progresywny, alternatywny, blues, muzyka elektroniczna, rock and roll, country, folk i wiele innych gatunków muzycznych. Nie brakowało młodych pasjonatów muzyki.