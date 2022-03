Grupa uchodźców z Ukrainy przyjechała do Centrum Idei ku Demokracji przy kościele Panien Dominikanek w Piotrkowie ZDJĘCIA Karolina Wojna

Grupa rodzin zastępczych z Ukrainy przyjechała do Centrum Idei ku Demokracji przy kościele Panien Dominikanek w Piotrkowie Dariusz Śmigielski Zobacz galerię (26 zdjęć)

Mieli 10 minut na spakowanie się przed podróżą w nieznane - w nocy trafili do Piotrkowa, do Centrum Idei ku Demokracji przy kościele Panien Dominikanek. Grupa uchodźców z Ukrainy to rodziny zastępcze - razem ponad 30 osób - które przyjechały tu za pośrednictwem fundacji Happy Kids.