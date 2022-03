Ilu uchodźców z Ukrainy zatrzymało się w Piotrkowie i w powiecie piotrkowskim? Ile miejsc przygotowano?

Samorząd Piotrkowa nie organizował do tej pory żadnych noclegów dla Ukraińców uciekających przed wojną. Służby prasowe prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka tłumaczą, że zakwaterowanie uchodźców koordynują służby wojewody łódzkiego i - według informacji przekazanych przez wojewodę - w Łódzkiem przygotowano bazę na tysiąc miejsc noclegowych. Dopiero po ich wykorzystaniu wojewoda będzie kierować uchodźców do samorządów. Ma się to odbywać na podstawie porozumienia, które będzie również podstawą przekazania pieniędzy na zakwaterowanie uchodźców.