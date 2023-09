Imponujące podziemia Hali Targowej w Piotrkowie. Znajduje się tam m.in maszyna do produkcji lodu. Zobaczcie unikalne ZDJĘCIA, VIDEO

- W podziemiach Hali Targowej w Piotrkowie można zrobić dwie, piękne sale koncertowe, mówi Paweł Reising współzałożyciel klubu PodHale. To jest centrum miasta, ale z tego powodu, że jest to pod ziemią mieszkańcom nie będzie przeszkadzać. Zapotrzebowanie na takie koncerty zawsze będzie, żeby promować muzykę niekomercyjną i różne młode talenty. Organizowaliśmy tutaj m.in. Rap Festiwal, który przeszedł do historii hip-hopu w Polsce.