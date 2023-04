IV LO w Piotrkowie, uczniowie klasy mundurowej odebrali świadectwa ukończenia szkolenia wojskowego. Wyróżniono najlepszych kadetów ZDJĘCIA

Podczas uroczystości wręczono nagrody rzeczowe dla 10 najlepszych kadetów z mundurowej klasy maturalnej.

Za wzorową postawę i bardzo dobre wyniki osiągnięte podczas szkolenia wojskowego nagrody otrzymali: Tomasz Ordon, Marcelina Włóka, Piotr Kowalski, Krzysztof Purgał, Kryspin Rudzki, Mateusz Frukacz, Dawid Kotlicki, Patrycja Miłak, Błażej Kołek i Robert Marczyk.

Szczególną nagrodą uhonorowano Szymona Dębowskiego, który uzyskał tytuł kadeta prymusa. Dziękowano także jego rodzicom Ilonie i Krzysztofowi Dębowskiemu.

- Bycie kadetem wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, z wyrzeczeniami i poświęceniem, mówi Szymon Dębowski, kadet prymus. - Jest to z pewnością zaszczyt dla kogoś, kto zakłada mundur w tak młodym wieku i wie, co chce robić w przyszłości. Gdy otrzymałem tytuł prymusa klasy wojskowej poczułem ogromną dumę i zaszczyt będąc w tym miejscu służąc tej szkole przez cztery lata. Ukształtowało to mój światopogląd, nauczyło wiele pokory i pokazało, że warto związać się z mundurem. Jest to coś pięknego - służyć naszej Ojczyźnie.