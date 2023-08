Jarmark Dominikański w Piotrkowie. Były koncerty i stoiska handlowe. Jarmark odbywa się podczas odpustu w kościele "U Panien". ZDJĘCIA

- Jarmark Dominikański, to przede wszystkim święto Matki Bożej Śnieżnej, która patronuje w kościele akademickim, mówi ksiądz Piotr Urbaniak, rektor Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek w Piotrkowie. Jarmark przygotowuje nas do 400-lecia przybycia mniszek dominikańskich do Piotrkowa. Gdyby nie tamten dzień w 1626 roku nie było by tutaj tego klasztoru, kościoła i szkoły. Trwając w tej dominikańskiej tradycji organizujemy jarmark, który jest także imprezą kulturalną.