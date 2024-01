Jasełka w Domu Dziecka w Piotrkowie. Świąteczna atmosfera i prezenty dla podopiecznych placówki ZDJĘCIA

Świąteczne przedstawienie podopiecznych Domu Dziecka w Piotrkowie

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Domu Dziecka, Danuta Malik, która powitała wszystkich przybyłych gości. Następnie podopieczni placówki w świątecznych przebraniach przybliżyli historię narodzin Jezusa Chrystusa. Nie obyło się bez wspólnego śpiewania kolęd oraz tańców.

- Cieszę się, że każdego roku troszczycie się o pielęgnowanie polskich tradycji i przybliżacie nam te wyjątkowe wydarzenia. Jestem pewien, że kosztowało was to dużo pracy, co było widać po tym przepięknym przedstawieniu. Życzę Wam, aby ten rozpoczynający się Nowy Rok był dla Was czasem pięknym, wyjątkowym i dobrym pod każdym względem - mówił przed przedstawieniem prezydent Krzysztof Chojniak.