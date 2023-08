Kąpielisko "Słoneczko" w Piotrkowie - tłumy ludzi w najgorętszy dzień roku. Ile kosztuje wypożycenie sprzętu? Jakie ceny w barze? ZDJĘCIA

Kąpielisko "Słoneczko" w Piotrkowie - tłumy ludzi w najgorętszy dzień roku

Ponad 300 osób wypoczywało we wtorkowe popołudnie 15 sierpnia 2023 na kąpielisku "Słoneczko" w Piotrkowie. Termometry wskazywały w cieniu temperaturę 35 stopni, woda miała 21 stopni. To najgorętszy dzień tego roku.

Woda w kąpielisku "Słoneczku" nadaje się do kąpieli, po problemach na początku wakacji obecnie sanepid nie ma zastrzeżeń do jej czystości.