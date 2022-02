Karambol na DK12 w Poniatowie. Zderzyło się osiem samochodów, 11.02.2022 ZDJĘCIA

Karambol na DK12 w Poniatowie. Zderzyło się osiem samochodów, 11.02.2022

Do zderzenia ośmiu samochodów, w tym dwóch ciężarowych na DK12 w Poniatowie, doszło po godz. 15. Jak przekazała nam kom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, sprawca to kierowca ciężarówki, jadący jako ostatni, nie zachował odpowiedniej odległości i prędkości, i doprowadził do zderzenia. Został ukarany mandatem.

Na szczęście nikt nie został ranny, ale trasa była zablokowana całkowicie. Ok. godz. 17 policjanci puszczą ruch wahadłowo, ale utrudnienia potrwają jeszcze ok. dwie godziny.