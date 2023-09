Konferencja Koalicji Obywatelskiej w Piotrkowie: kandydaci o 100 konkretach przed wyborami 2023 ZDJĘCIA

W Rynku Trybunalskim odbyła się konferencja kandydatów Koalicji Obywatelskiej w Piotrkowie. Piotrkowianie kandydujący w tegorocznych wyborach parlamentarnych przedstawili część konkretów z tzw. listy #100 konkretów na sto dni przed wyborami parlamentarnymi.

- Pierwszym pomysłem Platformy Obywatelskiej, pierwszym konkretem jest in vitro finansowane z budżetu państwa - mówiła podczas konferencji jedna z kandydatek, Małgorzata Pingot. - Ta ustawa już kiedyś była w Polsce, ale została odrzucona.

Spośród stu konkretów, kandydaci KO mówili także o zmniejszeniu kolejek do lekarzy, wsparciu dla matek z dziećmi i wsparciu przedsiębiorców. O rozwiązaniach dla przedsiębiorców mówił Juliusz Wiernicki, który od kilku lat prowadzi własną działalność.

- Jeden z tych konkretów to płacenie podatków od zapłaconych faktur, nie tylko wystawionych, ale i zapłaconych - tłumaczył podczas konferencji. - Bardzo ułatwiłoby to, szczególnie mikroprzedsiębiorcom codzienne funkcjonowanie w firmie. Kolejnym konkretem do zrealizowania jest usunięcie absurdalnych zasad ZUS-u od sprzedaży elementów stałych.