Matematyczna wystawa z Centrum Nauki Kopernik w Szkole Podstawowej w Rozprzy. Eksperymenty związane z matmą zachwyciły uczniów. FOTO, VIDEO

Matematyczna wystawa z Centrum Nauki Kopernik w Szkole Podstawowej w Rozprzy

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy przetestowali najnowszą mobilną wystawę „O matmo!” przygotowaną przez Centrum Nauki Kopernik. Za sprawą nowoczesnych, efektownych i interaktywnych eksponatów sprawdzili, na czym polega spacer z funkcją, co to jest szyfr Cezara, czy istnieje idealna asymetria oraz co wspólnego mają sznurkografy ze współczesnymi wyszukiwarkami internetowymi.