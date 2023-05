Matura 2023 w I LO Chrobry w Piotrkowie. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego 4.05.2023 ZDJĘCIA

W czwartek 4 maja 2023 w rozpoczął się tegoroczny egzamin maturalny. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie do egzaminu dojrzałości przystąpiło 145 uczniów.

W Piotrkowie do egzaminu egzaminu dojrzałości przystąpiło 1522 uczniów szkół średnich. Matura 2023 rozpoczęła się egzaminem pisemnym z języka polskiego. W kolejnych dniach abiturienci przystąpią do pisemnego sprawdzianu z języka obcego oraz matematyki. Ponadto każdy absolwent musi przystąpić do dwóch ustnych egzaminów: z języka polskiego oraz z języka obcego. Każdy maturzysta musi również napisać egzamin na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przedmiotu. Wyniki tegorocznych matur uczniowie poznają za dwa miesiące.