Męski różaniec publiczny w Piotrkowie. Mężczyżni modlili się i śpiewali idąc ulicami miasta podczas padającego deszczu. VIDEO, ZDJĘCIA

- Motywacją do udziału w męskim różańcu jest praca nad sobą, wzrost duchowy i stawianie sobie celów w życiu, mówi Maciej Hubka, jeden z organizatorów. Mężczyzna na drodze własnego nawrócenia jest apostołem własnej rodziny, miejsca pracy i lokalnej społeczności. Wygospodarowanie czasu w sobotnie przedpołudnie to też praca nad samoorganizacją i dyscypliną, aby nie zaniedbywać obowiązków domowych. Udział w kolejnych męskich różańcach daje, publiczne świadectwo wiary i wyznawanych wartości. Obecność na zdjęciach w Internecie to nie tylko radość z braterstwa i poczucia wspólnoty. To też próba pokory wobec mowy nienawiści, szczególnie widocznej właśnie w internecie. Wszelkie zaczepki i obelgi ze strony internetowych krytyków przyjmujmy jako prośbę o modlitwę ludzi, których alergiczna reakcja jest ilustracją przysłowia - "co w sercu, to na języku". Modlimy się więc i za nich.