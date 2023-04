Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek w Sulejowie odbędą się w sobotę 29 kwietnia 2023 ZDJĘCIA

Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek w Sulejowie odbędą się w sobotę 29 kwietnia 2023

Na imprezę do Sulejowa przyjadą mażoretki z województw: łódzkiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. Mistrzostwa Polski Środkowej Mażoretek w Sulejowie zostaną zorganizowane 29 kwietnia 2023 roku w hali sportowej przy ulicy Koneckiej 45.

Impreza rozpocznie się uroczystą paradą, po czym mażoretki ubrane w paradne stroje zawierające elementy umundurowania galowego różnych służb i formacji będą rywalizować o tytuły mistrzowskie i nominacje do Finałów Mistrzostw Polski w Kędzierzynie Koźlu. Reprezentantki kilkunastu zespołów m.in. przedszkolaki do lat 7, kadetki do lat 11, juniorki do lat 14 i seniorki powyżej 15 lat zaprezentują swój program w kategoriach: baton, pom-pom, flaga i buława.