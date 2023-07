Msza polowa na miejscu bitwy w Majkowicach w powiecie piotrkowskim. Gościem marszałek senior Antoni Macierewicz ZDJĘCIA, FILM

W mszy św. uczestniczyli mieszkańcy wsi, kombatanci i członkowie organizacji militarnych i instytucji, m.in. wicemarszałek łódzkiego Zbigniew Ziemba. Przyjechał także marszałek senior Antoni Macierewicz.

- Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak straszny był to czas - wspominał marszałek senior. Podkreślał jednak, że walczący pod Majkowicami wykazali się ogromną siłą i optymizmem. - Wydawałoby się, że nie ma żadnych szans. Wydawałoby się, że walka jest niemożliwa. Ale to właśnie tamta walka i ci, którzy polegli, i ci których zamordowano, przekazali kolejnym pokoleniom Polaków dążenie do niepodległości - mówił Macierewicz.