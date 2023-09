84. rocznica bombardowania Sulejowa - mieszkańcy uczcili rocznicę tragicznych wydarzeń ZDJĘCIA

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15 na cmentarzu parafialnym w Sulejowie - mieszkańcy, przedstawiciele gminy oraz zaproszeni goście oddali hołd poległym, składając kwiaty i zapalając znicze przed pomnikiem poświęconym pomordowanym przez barbarzyńców XX w. Potem uczestnicy uroczystości wzięli udział w uroczystym przemarszu z placu Straży do Kościoła pod wezwaniem świętego Floriana, w którym odprawiono mszę świętą w intencji ofiar bombardowania Sulejowa.

O godzinie 17 zawyła syrena alarmowa, odśpiewano hymn państwowy, następnie głos zabrali Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa, Bartosz Borkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie, Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu RP, poseł Grzegorz Lorek, Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz prof. dr hab. Dariusz Rogut, rektor Akademii Piotrkowskiej. Pomiędzy ich przemówieniami Borys Bartłomiejczyk czytał fragmenty dramatycznych wspomnień Kazimiery Musiałowicz oraz Marcjanny Leskiej.

- Dziękuję za przytoczenie wspomnień pani Kazimiery Musiałowicz, która była wówczas dzieckiem i o godzinie 17 zobaczyła bestialstwo człowieka, na które nie była przygotowana, bo w szkole nauczyciele jej na to nie przygotowali, ponieważ sami nie potrafili sobie tego wyobrazić. Co czuło to dziecko? Co czuł mężczyzna, który w ciągu kilku minut stracił całą swoją rodzinę, a prawo do ich pochowania i prawo do powieszenia nekrologu uzyskał dopiero po czterech miesiącach? Moja babcia miała szczęście, bo przeżyła, ja mam szczęście, bo dzięki temu żyję - mówił podczas uroczystości burmistrz Wojciech Ostrowski.